https://news.day.az/world/1194042.html Прокуратура Германии выдвинула новые обвинения в адрес работников Volkswagen

Прокуратура Германии выдвинула новые обвинения в адрес работников Volkswagen

В мире, 14 января 2020 20:56 543

Прокуратура Германии в городе Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) предъявила обвинения шестерым сотрудникам Volkswagen в рамках "дизельного скандала". Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Правоохранители выдвинули шести участникам скандала обвинения в "особо тяжком случае мошенничества, подлоге документов и уклонении от уплаты налогов" в период с ноября 2006 по сентябрь 2015 года.

Обвиняемые, по версии прокуратуры, "во многом несут ответственность за преднамеренное введение в заблуждение клиентов в США и Европе с помощью недопустимого программного обеспечения, внедренного в автомобили концерна", которое занижало показатели выбросов.

Прокуратура обвиняет трех человек на руководящих должностях непосредственно в совершении незаконных действий, остальные сотрудники обвиняются в содействии.

Как сообщалось ранее, в декабре 2018 г. стало известно, что к коллективному иску с требованием компенсаций для пострадавших покупателей от концерна Volkswagen в связи с дизельным скандалом присоединились более 81 тыс. человек, о чем сообщил глава Федерального союза по защите прав потребителей Германии Клаус Мюллер.

Коллективный иск к Volkswagen в начале ноября подали Федеральный союз по защите прав потребителей и немецкий автомобильный клуб ADAC.

"Прошло менее двух недель с момента открытия искового регистра, и уже 81 тыс. потребителей зарегистрировались в нем. Очевидно, что интерес к участию в иске против Volkswagen очень большой", - цитирует союз в своем Twitter слова Мюллера.

По его словам, число присоединившихся к иску потребителей "продолжит расти".
 

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