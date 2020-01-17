ЕС может оспорить торговое соглашение США и Китая
Власти ЕС оценят предварительное соглашение между США и Китаем на предмет нарушений правил Всемирной торговой организации, сохраняя за собой право оспорить его законность, передает Day.Az со ссылкой на "Вести Экономика".
Власти ЕС оценят предварительное соглашение между США и Китаем на предмет нарушений правил Всемирной торговой организации, сохраняя за собой право оспорить его законность.
Об этом заявил комиссар ЕС по торговле Фил Хоган в рамках конференции в Вашингтоне, организованной Центром стратегических и международных исследований (CSIS), одной из ведущих аналитических организаций США.
Отвечая на вопрос представителя движения французских работодателей MEDEF, еврокомиссар по торговле отметил, что ЕС детально оценит подписанное соглашение и инициирует разбирательство в рамках ВТО, если выявит нарушения.
При этом Хоган согласился с тем, что соглашения между США и Китаем, а также новое соглашение между США, Мексикой и Канадой являются примерами "управляемой", а не свободной торговли.
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