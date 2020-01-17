Пентагон просят профинансировать строительство стены на границе

Министерство внутренней безопасности США передало в Пентагон запрос на финансирование строительства 270 миль (434 километра) стены на границе с Мексикой, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что федеральный апелляционный суд в США отменил решение суда нижестоящей инстанции, заблокировавшей план администрации президента Дональда Трампа использовать 3,6 миллиарда долларов из бюджета Пентагона для строительства стены на границе с Мексикой.

Представитель Пентагона сообщил, что рассмотрение запроса займет около двух недель. Он отказался предоставить информацию о финансовой составляющей заявки. Он отметил, что предыдущие требования, касающиеся финансирования строительства пограничной стены, были удовлетворены Пентагоном лишь частично.

Ранее Трамп заявлял, что вся стена протяженностью 500-550 миль будет построена к следующим выборам в 2020 году. Администрация Трампа заявила, что возьмет около 3,6 миллиарда долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой из других статей бюджета. Трамп воспользовался для этого объявлением режима ЧП на границе, которое позволяет задействовать средства, уже выделенные конгрессом на другие цели.

Трамп предпринял односторонние шаги после ряда неудачных попыток добиться от конгресса финансирования строительства стены. Эти разногласия привели к наиболее продолжительному в истории шатдауну в декабре 2018 - январе 2019 года. В результате последнего "шатдауна" Трамп не получил искомых средств на стену, но перераспределил на эти цели средства Пентагона, несмотря на возмущение в конгрессе.