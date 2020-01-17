Столкновение 25 машин в России попало на камеры - ВИДЕО

В пятницу, 17 января, на трассе М-4 "Дон" около города Адыгейска в 07.20 утра по местному времени произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали около 25 автомобилей. Об этом сообщили в МВД по республике Адыгея, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"По имеющейся информации, участниками аварии стали около 25 автомобилей. Несовместимые с жизнью травмы в этом ДТП получили два человека. Их личности, как и данные еще пятерых пострадавших, уточняются", - говорится в сообщении ведомства.

Работу полицейский на месте массового столкновения координирует министр внутренних дел по Республике Адыгея Владимир Алай. К месту трагедии приехало руководство управления ГИБДД и межмуниципального отдела полиции.

По предварительной информации, причиной аварии могли стать туман и гололед. На месте ДТП находятся несколько нарядов ДПС, которые обеспечивают безопасность дорожного движения. Сообщается, что трасса не перекрыта, но движение по ней затруднено.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.