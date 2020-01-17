https://news.day.az/world/1194885.html Столкновение 25 машин в России попало на камеры - ВИДЕО

Столкновение 25 машин в России попало на камеры - ВИДЕО

В мире, 17 января 2020 13:42 530

В пятницу, 17 января, на трассе М-4 "Дон" около города Адыгейска в 07.20 утра по местному времени произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали около 25 автомобилей. Об этом сообщили в МВД по республике Адыгея, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"По имеющейся информации, участниками аварии стали около 25 автомобилей. Несовместимые с жизнью травмы в этом ДТП получили два человека. Их личности, как и данные еще пятерых пострадавших, уточняются", - говорится в сообщении ведомства.

Работу полицейский на месте массового столкновения координирует министр внутренних дел по Республике Адыгея Владимир Алай. К месту трагедии приехало руководство управления ГИБДД и межмуниципального отдела полиции.

По предварительной информации, причиной аварии могли стать туман и гололед. На месте ДТП находятся несколько нарядов ДПС, которые обеспечивают безопасность дорожного движения. Сообщается, что трасса не перекрыта, но движение по ней затруднено.

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