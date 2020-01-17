"Аэрофлот" перенес рейс в Иран на светлое время суток

Авиакомпания "Аэрофлот" перенесла рейс Москва-Тегеран на светлое время суток для лучшей идентификации самолета в небе и следовательно для минимизации возможных рисков при полете, сообщил журналистам руководитель Росавиации Александр Нерадько, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом он отметил, что рабочая группа Росавиации по полетам над воздушным пространством Ближнего Востока продолжает ежедневно мониторить ситуацию с полетами в регионе. Российские авиакомпании за последние сутки выполнили 32 полета над Ираном, добавил он.

"В светлое время суток существует больше возможностей идентификации воздушного судна. Хотя это спорный вопрос. Это когда чистое небо, ясная погода и светит солнце. Если низкая облачность, таких возможностей меньше. Но тем не менее в светлое время суток, мы считаем, что возможностей идентификации больше и рисков меньше. Поэтому "Аэрофлот" и перенес свой слот на утренние часы", - сказал Нерадько.

"Рабочая группа по безопасности полетов на Ближнем Востоке работает в ежедневном режиме и сегодня в 8:45 под моим руководством очередное заседание рабочей группы состоялось, - сказал он. - За последние сутки 32 рейса российских авиакомпаний было выполнено в воздушном пространстве Ирана без каких-либо замечаний и упреков. Воздушное пространство Ирака не использовалось. Мониторинг за ситуацией продолжается. Рабочая группа продолжает свою работу", - отметил Нерадько.