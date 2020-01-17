https://news.day.az/world/1195029.html Глава дипломатии ЕС допустил, что сделку с Ираном уже не спасти

Глава дипломатии ЕС допустил, что сделку с Ираном уже не спасти

В мире, 17 января 2020 18:55 153

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель надеется на решение проблем в рамках СВПД, но допускает, что соглашение с Ираном уже не спасти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
 
Отвечая на вопрос издания Spiegel, не значит ли объявление о запуске механизма разрешения споров, что сделка с Ираном мертва, Боррель ответил, что "риск есть". При этом он вновь подчеркнул, что механизм разрешения споров сам по себе не нацелен на возвращение санкций.
"Хотя Иран говорит, что больше не чувствует себя связанным предписаниями соглашения, это не значит, что Иран также фактически их нарушает. Мы по-прежнему доверяем оценке инспекторов МАГАТЭ в Иране. Она является для нас решающей", - добавил он.
 
Кроме того, Боррель затронул тему Ирака, которую он назвал "вызывающей еще большее беспокойство, чем Иран".
 
Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Глава дипломатии ЕС допустил, что сделку с Ираном уже не спасти 18:55, В мире 156
Журналисты в США не смогут пользоваться гаджетами во время раскрытия экономических данных 18:42, В мире 240
В Азербайджане очистят загрязненные пестицидами территории 18:29, Общество 344
Путин и Меркель поговорили по телефону 18:24, В мире 339
Трагедия 20 Января в работах известных мастеров - ФОТО 18:15, Культура 368
Демонстранты в Багдаде потребовали вывода войск США из Ирака 18:01, В мире 442
Фонд Nargis успешно провел седьмую благотворительную ярмарку "Холодные руки, горячее сердце" - ФОТО 17:53, Общество 525
"Аэрофлот" перенес рейс в Иран на светлое время суток 17:50, В мире 525
Новые назначения в дорожной полиции - Приказ министра 17:41, Общество 904
В Иране проходят шествия в поддержку правительства 17:39, В мире 560
В БВШН состоялось мероприятие, посвященное 30-летию трагедии 20 января - ФОТО 17:35, Общество 579
В рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək" состоялся концерт "Зимняя сказка" - ФОТО 17:32, Культура 560
75-летия Полада Бюльбюльоглу отметят в Баку спектаклем "Любовь и Смерть" - ФОТО 17:29, Культура 699
Азербайджан создал все условия для международных наблюдателей - ЦИК 17:26, Политика 583
Президент Ильхам Алиев наградил Джаннат Салимову орденом "Шараф" 17:23, Политика 3 019
ЦИК в очередной раз отменил решение ОИК 17:20, Политика 610
Секретные лаборатории в Армении угрожают России - Пашинян снова врет Москве 17:16, Политика 890
Семьям шехидов и инвалидам 20 Января дадут единовременную материальную помощь - ФОТО 17:13, Общество 841
В Азербайджане создадут мобильные лаборатории биобезопасности 17:07, Общество 653
Испанскую гражданскую гвардию впервые возглавит женщина 17:01, В мире 675
В Китае зафиксировали самую низкую рождаемость за всю историю существования КНР 16:50, В мире 758
Азербайджанки признаны самыми стройными в Европе 16:43, Общество 1 219
Турбизнес Австралии понесет огромные потери из-за пожаров 16:40, В мире 770
Эрдоган обвинил Хафтара в нарушении режима перемирия в Ливии 16:32, В мире 852
В Азербайджане сократилось число преступлений 16:24, Общество 895
В Нидерландах предотвратили антиазербайджанскую провокацию - ФОТО 16:15, Политика 1 038
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась в декабре 16:09, В мире 890
Facebook отказался от плана размещать рекламу в WhatsApp - за одним исключением 15:58, Технологии 944
Баку могут присвоить звание Города трудовой славы 15:49, Общество 1 303
Nar увеличил количество 4,5G базовых станций на 60% (R) 15:45, Экономика 1 006
Растет число Домов Азербайджана за рубежом 15:41, Общество 1 109
Медведев и Мишустин провели встречу с членами правительства 15:38, В мире 1 071
В Таиланде выявлен второй заболевший новым типом коронавируса 15:33, В мире 1 052
Громкое политическое убийство в Армении 15:26, Политика 1 304
Изменен состав медиа-группы, функционирующей при ЦИК Азербайджана 15:18, Политика 1 062
Меркель встретится с Эрдоганом в Стамбуле 15:15, В мире 1 140
В Баку изменится схема движения ряда автобусов 15:07, Общество 1 483
В Азербайджане от пищевых отравлений пострадали сотни человек - ЦИФРЫ 14:59, Общество 1 382
В Азербайджане ужесточат меры против виновников массовых отравлений 14:55, Общество 1 253
НАТО открыла в Италии первую систему беспилотной авиаразведки 14:52, В мире 1 184
Резолюция Европарламента стала жестким ударом по пустым амбициям Армении - Фикрет Садыхов 14:48, Политика 1 587
Партия "Ени Азербайджан" отказалась от бесплатного телеэфира в рамках предвыборной кампании 14:46, Политика 1 196
В Азербайджане будут созданы пункты контроля импорта 14:43, Экономика 1 262
Закир Гасанов провел переговоры с личным представителем действующего председателя ОБСЕ 14:31, Политика 1 246
В Баку будет пасмурно и ветрено 14:26, Общество 5
Названы сроки открытия станции метро "Джафар Джаббарлы" 14:23, Общество 1 664
Тела всех граждан Украины, погибших при крушении Boeing, идентифицированы 14:18, В мире 1 328
Niderlandda keçirilən turizm sərgisində işğal olunmuş torpaqlarımızla bağlı təxribat 14:13, Azərbaycanca 1 427
Азербайджан упростит экспорт пищевых продуктов 14:10, Экономика 1 362
Хикмет Гаджиев: Азербайджан активно участвует в Давосском экономическом форуме 14:05, Экономика 1 368
Агентство пищевой безопасности Азербайджана провело масштабные проверки в детсадах 14:02, Общество 1 458
20 января в Баку будет частично ограничено движение автотранспорта 14:00, Общество 1 472
В Азербайджане подготовлен законопроект "О пищевой безопасности" 13:51, Общество 1 447
В бакинском метро открылась фотовыставка "30 лет кровавой истории 20 Января" - ФОТО 13:46, Культура 1 465
Столкновение 25 машин в России попало на камеры - ВИДЕО 13:42, В мире 1 811
SOCAR восстановила сотни гектаров земли, загрязненной нефтью - 13:38, Экономика 1 519
Иран считает заявление Канады о расследовании авиакатастрофы странным 13:34, В мире 1 585
Облигации SOCAR принесли своим владельцам более 1 млн дохода 13:24, Экономика 1 572
В бакинском метро будет улучшена система вентиляции 13:20, Общество 1 744
Агентство пищевой безопасности Азербайджана отказало в регистрации сотням субъектов предпринимательства 13:16, Экономика 1 533
Азербайджан и Пакистан обсудили развитие военного сотрудничества - ФОТО 13:13, Политика 1 553
Хикмет Гаджиев: ЕС решительно и однозначно поддерживает территориальную целостность Азербайджана 13:10, Политика 1 593
На Аллее шехидов идет подготовка к 30-й годовщине трагедии 20 Января - ФОТО 13:07, Общество 1 707
В одном из районов Баку реконструируются дороги - ФОТО 13:04, Общество 1 782
Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело опросы среди 6 тыс. субъектов 13:01, Экономика 1 604
Хикмет Гаджиев: Армянская сторона выступает с абсурдными заявлениями 12:58, Политика 1 701
Современный Баку поразит своей красотой и великолепием любого туриста - Новозеландское издание - ФОТО 12:55, Туризм 2 092
На Филиппинах 14 городов закрыли для местных жителей 12:50, В мире 1 688
Это часть армянской государственной политики - эксперт о закрытии российских каналов в Армении 12:46, Политика 2 135
Маск назвал трагедией разработку ракеты SLS 12:40, Технологии 1 726
Ариф Гулиев: Трагедия 20 Января была невиданным в истории актом агрессии и геноцида 12:34, Политика 1 747
В России нашли изумруд весом 0,5 кг 12:31, В мире 1 842
США ищут пути финансирования бюджетного дефицита 12:27, В мире 1 789
Microsoft сделает свой "углеродный след" отрицательным за 10 лет 12:23, Технологии 1 705
В Баку пройдет концерт "Путешествие в наш мир мугама" 12:18, Культура 1 733
Названы сроки очередной встречи глав МИД Азербайджана и Армении 12:14, Политика 1 766
Трамп официально выдвинул кандидатуры Уоллера и Шелтон в совет управляющих ФРС США 12:10, В мире 1 795
Премьер Украины подал в отставку 12:06, В мире 1 984
Хафиз Пашаев: День 20 Января сыграл очень важную роль в становлении независимости - ВИДЕО 12:03, Политика 6 704
SpaceX запланировала катастрофу одной из своих ракет 12:01, Технологии 1 801
В Баку откроется новая станция метро 11:57, Общество 6 149
Рамзану Кадырову предложили высокую должность 11:54, В мире 2 839
В бакинском метро появятся новые вагоны - НАЗВАНА ДАТА 11:50, Общество 2 447
Эльмар Мамедъяров: Трагедия 20 Января - один из самых кровавых актов агрессии против азербайджанского народа 11:47, Политика 1 815
В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США 11:43, В мире 1 995
Хикмет Гаджиев: Еще не поздно лишить Горбачева Нобелевской премии мира 11:39, Политика 2 069
США теряют звание самого надежного заемщика 11:35, В мире 1 989
Из Армении выживают российские телеканалы - новая волна русофобии 11:30, Политика 2 401
В США неизвестные открыли огонь по посетителям парикмахерской, есть раненые 11:20, В мире 1 852
Армянские летчики оставили армию без авиатоплива 11:11, В мире 2 208
Еще один регион Азербайджана обеспечат высокоскоростным интернетом 11:05, Технологии 2 121
В Азербайджане реконструирована еще одна дорога - ФОТО 11:00, Общество 2 357
Отрадно видеть участие в парламентских выборах в Азербайджане большого количества кандидатов - посол США 10:57, Политика 2 027
В Израиле почтили память жертв трагедии 20-го января - ФОТО 10:53, Общество 2 171
Китай временно закроет границу с Кыргызстаном 10:34, В мире 2 231
Капитализация Alphabet достигла триллиона долларов 10:29, В мире 2 184
В Японии будет остановлен реактор АЭС 10:20, В мире 2 223
На крупном проспекте в Баку снижен скоростной лимит 10:16, Общество 2 589
ВС Армении обстреляли азербайджанские села из крупнокалиберных пулеметов 10:13, Политика 2 763
В Азербайджане будут регистрировать всех экскурсоводов 10:10, Туризм 2 390
Азербайджанская нефть подорожала 10:07, Экономика 3 124
Индийский спутник связи успешно выведен на орбиту 10:04, В мире 2 246
Sevilən yerli markaların istehsal edildiyi Bakı Qida və Yağ Fabrikinə ziyarət təşkil edildi - FOTO (R) 10:00, Azərbaycanca 2 145
В Баку попал в аварию автобус со школьниками, есть пострадавшие 09:55, Общество 5 918
Названо число зарегистрированных в Азербайджане кандидатов в депутаты 09:52, Политика 2 419
В Китае заявили об уверенном сохранении статуса второй экономики мира 09:49, В мире 2 312
Почти 200 тысяч человек протестуют во Франции из-за социальной реформы - ВИДЕО 09:45, В мире 2 412
Общее число задержанных демонстрантов в Гонконге превысило 7 тыс. 09:40, В мире 2 326
Проект TANAP стал важнейшей стратегической инициативой Азербайджана последних десятилетий - Питер Тейс специально для Day.Az 09:38, Экономика 2 434
В Азербайджане подорожали эти драгметаллы 09:34, Экономика 2 407
Пентагон просят профинансировать строительство стены на границе 09:30, В мире 2 379
Назначен прокурор одного из районов Азербайджана 09:23, Общество 2 784
В Японии почтили память погибших 25 лет назад от землетрясения в Кобе 09:18, В мире 2 411
Население Китая стремительно растет 09:11, В мире 2 626
Эр-Рияд выплатил Вашингтону первые $500 млн за размещение войск в королевстве 09:05, В мире 2 527
В Китае умер еще один человек, заболевший новым типом коронавируса 09:00, В мире 2 508
Швейцария поможет Азербайджану увеличить свой транзитный потенциал - ЗАЯВЛЕНИЕ 08:31, Экономика 2 796
Джаван Зейналлы: За годы независимости Азербайджану удалось заявить о себе на весь мир, продемонстрировать все богатство нашей культуры 08:20, Политика 2 726
Facebook опроверг сообщения о важном изменении в Instagram 07:30, Технологии 2 884
Иран готов передать Украине тела погибших при крушении Boeing 07:16, В мире 3 007
Началась предвыборная агитация кандидатов в депутаты Милли Меджлиса 07:10, Политика 3 035
ЕС может оспорить торговое соглашение США и Китая 00:45, В мире 4 609
В ООН сообщили о самом сильном замедлении роста мирового ВВП за 12 лет 00:15, В мире 4 903
ЕС может отправить контингент в Ливию - премьер Италии 16 января 23:34, В мире 4 800
Сенат США одобрил торговое соглашение с Мексикой и Канадой 16 января 22:33, В мире 5 013
Шамкирская битва спасла тысячи азербайджанцев, поэтому она вызывает истерику у армян - Историк о событиях 1918 года 16 января 22:23, Политика 6 400
В Москве эвакуировали свыше 10 тысяч человек - угроза теракта 16 января 22:20, В мире 5 624
В Пентагоне заявили, что у ВС США нет планов покидать Ирак 16 января 22:07, В мире 5 135
Секретарь Союза журналистов России Джазоян заговорил об "упругости армянского кода" 16 января 21:37, Политика 6 234
Азербайджан заработал больше 400 млн. на таможенных пошлинах - за 1 месяц 16 января 21:35, Экономика 5 541
Опубликовано официальное изображение Huawei P40 - ФОТО 16 января 21:27, Технологии 5 272
Погода сжалилась над горящей Австралией: начались проливные дожди - ВИДЕО 16 января 21:18, В мире 7 608
Toyota вложила рекордную сумму в стартап, создающий электрическое аэротакси 16 января 21:05, Технологии 5 257
В Европе предложили создать новый союз с Россией 16 января 21:00, В мире 5 397
Из коробки iPhone уберут бесплатные наушники 16 января 20:57, Технологии 5 400
Турагентствам Азербайджана рекомендовано продвигать семейный и студенческий туризм 16 января 20:55, Туризм 5 263
После мятежа сотрудников управления Службы разведки Судана ее глава подал в отставку 16 января 20:53, В мире 5 202
Пять стран потребовали от Ирана компенсаций за сбитый украинский самолет 16 января 20:49, В мире 5 341
В ООН заявили о значительном улучшении обстановки в Йемене 16 января 20:45, В мире 5 179
Госагентство обязательного медстрахования Азербайджана внесло ясность в вопрос совместного финансирования 16 января 20:40, Общество 5 954
Bu şəxslərin maaşları 50 faiz artırıldı 16 января 20:36, Azərbaycanca 6 834
Компартия Греции призвала аннулировать оборонное соглашение с США 16 января 20:33, В мире 5 238
Египет объявил о создании семью странами газового форума 16 января 20:25, В мире 5 320
Новый посол США Джон Салливан прибыл в Москву 16 января 20:20, В мире 5 235
На крупном проспекте в Баку образовалась большая пробка из-за ДТП - ФОТО 16 января 20:11, Общество 6 172
Tanınmış azərbaycanlı jurnalist Medvedevlə bağlı xatirələrini bölüşdü 16 января 20:08, Azərbaycanca 5 554
Али Асадов поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост премьер-министра РФ 16 января 19:56, Политика 5 306
Азербайджан и Латвия обсудили сотрудничество в сфере ИКТ 16 января 19:48, Экономика 5 374
Россия и США провели в Вене переговоры по стратегической стабильности 16 января 19:36, В мире 5 358
Германия выплатит €40 млрд регионам и компаниям, пострадавшим от отключения угольных электростанций 16 января 19:23, В мире 5 374
Ещё новости