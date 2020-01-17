https://news.day.az/world/1195029.html Глава дипломатии ЕС допустил, что сделку с Ираном уже не спасти
Глава дипломатии ЕС допустил, что сделку с Ираном уже не спасти
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель надеется на решение проблем в рамках СВПД, но допускает, что соглашение с Ираном уже не спасти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
Отвечая на вопрос издания Spiegel, не значит ли объявление о запуске механизма разрешения споров, что сделка с Ираном мертва, Боррель ответил, что "риск есть". При этом он вновь подчеркнул, что механизм разрешения споров сам по себе не нацелен на возвращение санкций.
"Хотя Иран говорит, что больше не чувствует себя связанным предписаниями соглашения, это не значит, что Иран также фактически их нарушает. Мы по-прежнему доверяем оценке инспекторов МАГАТЭ в Иране. Она является для нас решающей", - добавил он.
Кроме того, Боррель затронул тему Ирака, которую он назвал "вызывающей еще большее беспокойство, чем Иран".
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