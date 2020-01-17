Глава дипломатии ЕС допустил, что сделку с Ираном уже не спасти

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель надеется на решение проблем в рамках СВПД, но допускает, что соглашение с Ираном уже не спасти, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.

Отвечая на вопрос издания Spiegel, не значит ли объявление о запуске механизма разрешения споров, что сделка с Ираном мертва, Боррель ответил, что "риск есть". При этом он вновь подчеркнул, что механизм разрешения споров сам по себе не нацелен на возвращение санкций.