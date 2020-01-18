Стало известно, кто будет защищать Трампа в деле по импичменту

Юристы Кеннет Старр и Роберт Рэй, бывшие специальными прокурорами по делу об импичменте президента Билла Клинтона в 1998 году, войдут в команду юристов, которые будут защищать нынешнего американского лидера Дональда Трампа в ходе слушаний по его импичменту в Сенате США.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета Politico.

По ее данным, Трампа также будет представлять бывший профессор конституционного права Гарвардского университета Алан Дершовиц. Он известен тем, что неоднократно защищал Трампа, выступая в различных передачах на американском телевидении. В команду президента также войдут бывший генеральный прокурор Флориды Пэм Бонди и бывший федеральный прокурор Джейн Раскин, которая защищала Трампа в рамках расследования специального прокурора Роберта Мюллера о предписываемом российском вмешательстве в американские выборы 2016 года.

4 сентября 2019 года Палата представителей Конгресса США с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента Трампа. Поводом для начала разбирательства послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации избраться на второй срок в 2020 году. 18 декабря Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении президента.

Теперь Сенат будет выполнять функции присяжных, а Палата представителей фактически выступит стороной обвинения. Руководить процессом будет глава Верховного суда США. Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов). При нынешнем составе Сената вероятность такого развития событий фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100. Макконнелл уже подчеркнул, что настроен на скорейшее завершение процедуры импичмента, которое увенчается оправданием Трампа. Предполагается, что в Сенате этот процесс с практически предопределенным финалом будет идти около двух недель.