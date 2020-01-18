Байден назвал Цукерберга "настоящей проблемой"

Кандидат на пост президента США, бывший вице-президент страны и демократ Джо Байден обвинил Facebook и ее основателя Марка Цукерберга в публикации в соцсети фейков.

Об этом пишет The New York Times.

По его словам, Цукерберг является настоящей проблемой. Политик считает, что Facebook размещает ложную информацию.

Речь идет, в том числе, о публикации видеоролика, в котором Байдена обвиняли в шантаже украинских чиновников.

"Ему (Цукербергу. - прим. ред.) платили много денег, чтобы опубликовать это", - сказал Байден.

По его словам, Цукерберг также решил удалить из Facebook рекламу, которую якобы запустили по инициативе российских властей против его президентской кампании.