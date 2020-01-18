Великобритания добавила Greenpeace в список экстремистских организаций

В рекомендации по борьбе с экстремистскими движениями, такими как различные неонацистские группировки, в Великобритании также включены Greenpeace, организация по защите прав животных PETA и ряд других движений, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным издания Guardian, подразделение полиции Великобритании по борьбе с терроризмом начало распространять соответствующие материалы с предупреждениями среди учителей и других госслужащих.

Неделей ранее в данные списки было включено движение Extinction Rebellion, участники которого неоднократно организовывали акции протеста в различных городах страны.

Британским госслужащим рекомендуется сообщать о деятельности Extinction Rebellion, Greenpeace, PETA и ряда других организаций, включенных в списки, в рамках программы по предотвращению терроризма в Великобритании.

При этом в документе отмечается, что не все указанные знаки организаций и их символы "представляют интерес в плане борьбы с терроризмом". В комментариях Guardian представители Extinction Rebellion, Greenpeace и PETA выразили возмущение из-за включения в состав данного списка.

