https://news.day.az/world/1195232.html Талибы рассчитывают, что мирное соглашение с США будет подписано до конца января

Талибы рассчитывают, что мирное соглашение с США будет подписано до конца января

В мире, 18 января 2020 17:45 237

Представители радикального движения "Талибан" рассчитывают, что подписание мирного договора с США завершится до конца января. Об этом сообщил представитель политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин в интервью пакистанской газете The Dawn, опубликованном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В том, что касается условий соглашения, обсуждать уже нечего. Проект соглашения уже готов", - заявил Шахин, отметив, что обсудить осталось только дату подписания соглашения. "Это дело нескольких дней. Мы настроены оптимистично и готовы подписать соглашение до конца этого месяца", - добавил он.

Шахин сообщил, что талибы приняли решение "сократить военные операции" на время переговоров с США. По его словам, целью этого шага было предоставить иностранным силам условия для вывода войск из Афганистана. Представитель "Талибана" заявил, что соглашение с американцами также способствует межафганскому диалогу и началу переговоров о прекращении огня на территории всей страны.

17 января официальный представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил, что представители США и движения "Талибан" обсуждают детали подписания совместного соглашения.

Осенью 2018 года США начали фактически сепаратные мирные переговоры с представителями движения "Талибан", целью которых должно стать прекращение боевых действий, что позволило бы вывести из Афганистана американские войска. Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось о результатах постфактум. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель США по Афганистану в сентябре 2019 года подтвердил факт достижения с талибами принципиальной договоренности о мире, предусматривающей, помимо прочего, вывод из страны более 5 тыс. американских военнослужащих. Однако затем президент США Дональд Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой и лидерами "Талибана" в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, после чего переговоры приостановились.

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