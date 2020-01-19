https://news.day.az/world/1195365.html Военные Ирана задержали три кувейтских судна в Персидском заливе
Военные Ирана задержали три кувейтских судна в Персидском заливе
Катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержали в Персидском заливе три судна, принадлежащие Кувейту. Об этом в воскресенье сообщило иранское агентство Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, КСИР заявил, что "три кувейтских судна были захвачены после того, как они вторглись в иранские территориальные воды".
Официальных комментариев со стороны властей эмирата по поводу данного инцидента до сих пор не поступало.
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