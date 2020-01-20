В России создадут экспресс-тест для выявления коронавируса

Тест для выявления опасного коронавируса, который уже распространился за пределы Китая, создают в Центре стратегического планирования минздрава РФ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухани. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По состоянию на 20 января, общее число заразившихся достигло 198 человек, трое скончались. Вирус уже распространился за пределы Китая, так, первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Южной Корее.

"Мы начали работать над созданием реагентов 14 января, сразу после размещения генома вируса новой пневмонии в международной базе данных NCBI. К концу января у нас будет прототип лабораторной методики для диагностики 2019-nCoV", - приводятся слова замдиректора Центра стратегического планирования Минздрава РФ Германа Шипулина в газете "Известия".

Сообщается, что возможность лабораторной диагностики коронавируса (2019-nCoV) появится в ближайшие две недели, а в течение месяца может быть создан экспресс-тест, который потребует на диагностику вируса всего 15-20 минут.

Уточняется, что пока нет четкого определения, какая клиническая картина у инфекционного заболевания, вызванного этим вирусом, но в любом случае она гриппоподобная или ОРЗ-подобная. В российских аэропортах прибывших из Китая уже проверяют с помощью тепловизоров, чтобы выявить людей с повышенной температурой, но такая мера не позволяет обнаружить тех, у кого болезнь находится в инкубационном периоде.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.