Войска США в Германии оказались под угрозой нападения

В Вашингтон поступило предупреждение о том, что американские войска на территории Германии оказались под угрозой нападения. Об этом говорится в официальном письме от сотрудника американской разведки, с которым ознакомились Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о 66-й бригаде американской разведки в ФРГ, но точное местоположение не уточняется: в письме могли подразумевать как базы в Графенвере на юго-востоке страны, так и в Дюльмене на северо-западе Германии. Источник заявил, что атаку планирует совершить выходец из Иордании.

Представитель армии США в Европе подчеркнул, что Вашингтон и Берлин уже провели консультации по этому вопросу. Стороны не обнаружили следов реальной угрозы. "Мы хотели бы напомнить, что в любом случае надо быть бдительными", - отметил он.