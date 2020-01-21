Число заболевших пневмонией нового типа в Китае достигло 309 человек

Число заболевших коронавирусом нового типа в Китае достигло 309 человек. Такие данные опубликовала во вторник газета "Жэньминь жибао", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее власти сообщали о 291 случае заражения. По информации издания, к 21:00 по местному времени (17:00 по Баку) инфицированные были выявлены в девяти регионах Китая.

Большинство (270) случаев было зарегистрировано в центральной провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, еще 14 - в провинции Гуандун на юге страны, шесть - в Шанхае, по пять - в Пекине, восточной провинции Чжэцзян и городе центрального подчинения Чунцине (юго-запад). Два заболевших зарегистрированных в Тяньцзине (север), по одному - в провинции Хэнань (центр) и на Тайване.