В Нигерии 8-летний мальчик из "ИГ" казнил мужчину

Несовершеннолетний мальчик, связанный с террористической группировкой "Исламское государство", казнил нигерийца.

Об этом сообщает Site Intelligence Group, который отслеживает деятельность террористов в сети, в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Портал указывает, что на кадрах, распространенных подконтрольным ИГ новостным агентством "Амак", видно восьмилетнего ребенка в черном платке. Тот стреляет в чернокожего мужчину, предположительно исповедующего христианство.

Отмечается, что это казнь могла произойти на территории Нигерии. Помимо этого, Site Intelligence Group предполагают, что мальчик является членом "Западноафриканской провинции Исламского государства" (ISWAP, ранее известная как "Боко харам", запрещена в России).

27 декабря боевики "Западноафриканской провинции Исламского государства" (ISWAP, ранее известная как "Боко харам") казнили 11 заложников-христиан в Рождество. Так они отомстили за убийство своих лидеров Абу Бакра аль-Багдади и Аби аль-Хасана аль-Мухаджира в Ираке и Сирии.