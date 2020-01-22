https://news.day.az/world/1196171.html В Саудовской Аравии не опасаются увеличения мировых запасов нефти

В Саудовской Аравии не опасаются увеличения мировых запасов нефти

В мире, 22 января 2020 17:06 455

Прогнозировать ситуацию на рынке нефти к марту 2020 года, когда ОПЕК+ соберется на внеочередную встречу, пока рано. Но ожидаемый рост мировых запасов не вызывает опасения, считает министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это ожидаемо, что в первом и во втором кварталах запасы нефти укрепляются. Но никто не говорит о том, что затем, во втором полугодии большой объем запасов снижается", - сказал он журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума.

Он также добавил, что добыча нефти в Саудовской Аравии составляет сейчас 9,74 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле 2019 г. они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Позднее на встрече в начале декабря 2019 года было решено усилить сокращение добычи до 1,7 млн баррелей в сутки. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года.

Давосский форум - ежегодная встреча представителей мировой политической и деловой элиты. С 1980-х годов мероприятие имеет статус одного из главных международных событий года. Помимо политиков и бизнесменов, в дискуссиях участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ. В 2020 году форум пройдет с 21 по 24 января.

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