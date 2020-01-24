В Турции приговорили к пожизненному заключению экс-замглавы генштаба

Бывший заместитель главы генштаба Турции Мухаррем Кёсе приговорен к пожизненному заключению по обвинению в причастности к попытке госпереворота, сообщает телеканал Haberturk, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Вместе с Кёсе к пожизненному тюремному сроку приговорен еще один бывший высокопоставленный сотрудник генштаба Хайреттин Калдырымджи.

Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных.