Умер исполнительный директор ВОЗ Питер Салама

Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Салама, курировавший вопрос обеспечения всеобщего охвата медицинскими услугами, умер в возрасте 51 года.

Об этом сообщил в пятницу генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Глубоко опечален внезапным уходом из жизни моего коллеги и друга доктора Питера Саламы. Наши глубочайшие соболезнования семье, коллегам и друзьям Питера", - написал Гебрейесус в своем Twitter.