https://news.day.az/world/1196769.html Умер исполнительный директор ВОЗ Питер Салама
Умер исполнительный директор ВОЗ Питер Салама
Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Салама, курировавший вопрос обеспечения всеобщего охвата медицинскими услугами, умер в возрасте 51 года.
Об этом сообщил в пятницу генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Глубоко опечален внезапным уходом из жизни моего коллеги и друга доктора Питера Саламы. Наши глубочайшие соболезнования семье, коллегам и друзьям Питера", - написал Гебрейесус в своем Twitter.
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