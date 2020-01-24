По газу кинули, по нефти предлагали цену выше мировой - Лукашенко о разногласиях с Россией

Александр Лукашенко рассказал о причинах трудностей и конфликта с российской стороной в сфере поставок энергоресурсов - газа и нефти. Соответствующие заявления Глава государства сделал сегодня, общаясь с представителями трудового коллектива РУП "Завод газетной бумаги" в Шклове, сообщает корреспондент БЕЛТА, передает Day.Az.

"Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая", - сказал Александр Лукашенко.

Один из работников предприятия задал вопрос об обеспечении энергетической безопасности страны. "Мы работаем. Очень тяжело, очень непросто. Вы знаете, почему. Здесь и политическая, и экономическая составляющая. Но больше политики. Это мой вопрос. Мы разберемся. Но мы ни перед кем на коленях стоять не будем", - подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что Беларусь на протяжении уже примерно пяти лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: "со старым Правительством России, которое Президент Путин отправил в отставку".

Александр Лукашенко напомнил о российском налоговом маневре в нефтяной сфере, в результате чего Беларусь теряет на вывозных таможенных пошлинах. "Когда-то мы получали нефть, лет пять-шесть назад, с половиной таможенной пошлины. Но они совершили маневр. Взяли эту половину, которую мы получали, реализуя нефтепродукты - свой товар. Отобрать ее неудобно, и они совершили маневр - ввели у себя налог на добычу полезных ископаемых и этим самым подняли цену на нефть. Постепенно по 15-20% подвели нас к мировой цене. Мы сегодня имеем 18-20% всего лишь от этой таможенной пошлины", - сказал он.

"Мы поставили вопрос: братья, дорогие, старший брат, так же не поступают. Нельзя же нас за дураков держать. Там это взяли, в налог внесли. Притом до цента, до доллара. Ни больше, ни меньше, именно столько. И когда мы стали разбираться, мне напрямую доложили люди, которые готовили эти нормативно-правовые акты, законы, указы, постановления Правительства, что это сделано специально. Чтобы надавить на Беларусь, - заявил Глава государства. - Зачем надавить, догадайтесь с трех раз. Разные были теории, заключения и прочее. Вы их слышали. И все они, наверное, имеют место".

Александр Лукашенко высказал свою позицию и по поводу цены на поставляемый в Беларусь газ. Страна не просит низкой цены, а настаивает на одинаковой цене с Россией, чтобы предприятия могли конкурировать в равных условиях. "Когда мы им продавали нашу трубу белтрансгазовскую, была четкая договоренность - нам пообещали, заплатив деньги (небольшие, надо сказать, они уже их отработали практически - $5 млрд), выравнять с Россией по цене. Прошло время - забыли. Недавно я разговаривал с Президентом России. Я ему прямо сказал: а я это помню. Поэтому вы устанавливайте свою цену на газ, но мы будем тоже действовать исходя из собственных интересов, чего бы нам это ни стоило", - рассказал Президент.

Что касается нефти, то, по словам Александра Лукашенко, Владимир Путин сам поднял этот вопрос на переговорах в Питере: "говорит: как это так, почему белорусы должны покупать у наших компаний нефть дороже мировой цены". Президент пояснил, что к практически мировой цене на нефть у Беларуси требовали еще заплатить премию российским компаниям. "И на тонне это 15-16$. А умножьте на 24 млн т. Это приличные деньги", - констатировал глава государства.

"Не я поднял вопрос. Он поднял. Прошло время, позиция изменилась. Я говорю: как так? А там уже руководители компаний и в правительстве умные дельцы, которые на нефтяной этой трубе сидят, накрутили его: мы (российские компании. - Прим. БЕЛТА) там много теряем. Я говорю: ладно, не будем по телефону обсуждать, закончишь мероприятия - послание там и прочее, встретимся и за столом посмотрим, на что мы можем выйти и до чего можем дойти", - сказал Президент.

"Что касается газа, нас кинули - не вывели нас на равные цены. Что касается нефти: платите больше, чем они продают полякам и немцам. Где такое видано?" - возмутился глава государства.

"Чего драться (за цену на нефть. - Прим. БЕЛТА)? Это их товар, они приняли такое решение. В том числе и по политическим мотивам, в том числе из-за недоговороспособности Батьки Лукашенко. Так они пишут и "плявузгают" сейчас во всех средствах массовой информации. Я абсолютно договороспособен. Но что это за союз, если мы начинали в товарообороте с ними в плюсе, а сегодня минус $9 млрд. И каждый год нам ухудшают положение", - заявил белорусский лидер.

"Они просто просчитались. Они думали, что (утрируя скажу) дадут мне ключи от склада, и я побегу в Россию, тоже буду богатым, пушистым, белым, красивым... Не надо. Я буду работать в своей стране, чего бы мне это ни стоило", - отметил Александр Лукашенко.