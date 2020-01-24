Борис Джонсон подписал текст соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поставил в пятницу вечером свою подпись под текстом соглашения с Евросоюзом об условиях выхода из его состава (Brexit). Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией главы правительства, передает ТАСС.

Подписание документа на Даунинг-стрит, 10 в присутствии представителей ЕС и британского МИД является формальной процедурой, после которой соглашение будет передано для ратификации Евросоюзу. В четверг королева Великобритании Елизавета II наделила силой закона билль о выходе королевства из состава сообщества, тем самым завершив процедуру утверждения сделки с Евросоюзом британской стороной.

"Подписание соглашения о выходе из ЕС - потрясающий момент. Итоги референдума 2016 года, наконец, учтены, а распрям и раздору последних лет положен конец", - говорится в заявлении Джонсона, подчеркнувшего, что теперь власти Великобритании сосредоточатся на решении внутренних проблем, а также формировании нового партнерства с ЕС "на равных условиях".

Ранее в пятницу текст соглашения был подписан главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем. Голосование по документу в Европарламенте состоится 29 января, после чего он будет сразу формально утвержден Советом ЕС.

Великобритания должна была покинуть сообщество 29 марта 2019 года, однако дата неоднократно переносилась, так как британские депутаты не могли договориться об условиях выхода. Сдвинуть дело с мертвой точки удалось Джонсону. Возглавляемая им Консервативная партия на декабрьских досрочных выборах получила значительное преимущество перед оппозицией, что сделало остающиеся этапы согласования сделки британскими законодателями фактически формальностью.

После 31 января, когда Brexit уже будет осуществлен, начнется переходный период, во время которого отношения европейского сообщества и Великобритании не претерпят практически никаких изменений. Данный этап должен завершиться 31 декабря, и за это время Лондон намерен договориться с Брюсселем о новом торговом соглашении.