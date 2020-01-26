Под завалами здания найдена 2-летняя девочка - чудесное спасение в Турции

Спасатели извлекли из-под завалов через сутки после сильного землетрясения на востоке Турции двухлетнюю девочку, сообщил журналистам глава минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Сообщается, что девочка находилась под завалами разрушенного здания в городе Элязыг вместе с матерью. Операция по спасению женщины продолжается, с ней поддерживается голосовой контакт. Женщина обеспечивается питанием и лекарствами. Девочка находится в сознании, она доставлена в больницу.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 21.55 (баку). После землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.

Число погибших при землетрясении достигло 29. По последним данным, пострадали 1466 человек. Спасатели извлекли из-под обломков 43 человека.