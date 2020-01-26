https://news.day.az/world/1197262.html Названы ранние симптомы смертельного вируса из Китая
Названы ранние симптомы смертельного вируса из Китая
Пневмония нового типа начинается с повышения температуры и кашля. Об этом рассказали японские журналисты, передает Day.Az со ссылкой на utro.ru.
Между тем ранние симптомы могут быть и другими. Так, у одного из заболевших жителей Китая не было жара и кашля. Мужчина три дня страдал от диареи, из-за чего и обратился к медикам. Выявить коронавирус врачи сумели лишь после дополнительных анализов и компьютерной томографии, передает NHK.
К тревожным симптомам специалисты также причисляют тошноту, головные боли и общую слабость.
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