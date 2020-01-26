Число погибших из-за ливней в Бразилии достигло 47

Власти штата Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии объявили чрезвычайное положение в 47 муниципалитетах региона в связи с продолжительными ливнями. Соответствующий указ губернатора Ромеу Зумы Нету опубликован в воскресенье в официальной печати, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Решение позволит местным администрациям производить закупку товаров и услуг, необходимых для ликвидации последствий стихийного бедствия, по упрощенной процедуре без необходимости проведения тендера. Данный порядок будет действовать на протяжении полугода.

Согласно информации управления гражданской обороны штата, до 38 увеличилось число жертв удара стихии, еще 17 человек считаются пропавшими без вести, 12 пострадали. Более 11,4 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, из них 1,8 тыс. продолжают оставаться без крова. По данным синоптиков, за сутки с 09:00 четверга в столице штата региона Белу-Оризонти выпало рекордное за 110 лет метеонаблюдений количество осадков - 171,8 мм. Среднемесячная январская норма дождя в штате превышена более чем вдвое.

В соседнем юго-восточном штате Эспириту-Санту, в результате ливней и последующих оползней погибли девять человек, более 5 тыс. жителей были эвакуированы из своих домов.

Ранее в субботу Национальное управление гражданской обороны Бразилии привело в максимальную готовность Центр управления рисками катастроф в связи с проливными дождями в центральных и юго-восточных штатах страны. Эта мера была продиктована большим количеством неблагоприятных погодно-климатических ситуаций, зафиксированных в регионе за последние сутки. Наиболее сильно от ливней и паводков пострадали штаты Минас-Жерайс, Эспириту-Санту, Гояс и Рио-де-Жанейро, а также столичный Федеральный округ, сообщили спасатели.

Обильные осадки в северной, центральной и юго-восточной части страны в летний период носят сезонный характер и с разной степенью интенсивности повторяются ежегодно. Их причиной является движение теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в юго-восточном направлении, в сторону Атлантического океана. Согласно прогнозу синоптиков, дожди продлятся по меньшей мере до окончания выходных.