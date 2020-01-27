Власти Китая выделили $43,5 млн на борьбу с коронавирусом в Ухане

Правительство КНР выделило 300 млн юаней ($43,5 млн) на борьбу с коронавирусом нового типа в городе Ухане и прилегающей к нему центральной провинции Хубэй. Об этом сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, предоставление экстренной финансовой помощи из центрального финансового бюджета уже одобрил Государственный комитет по делам развития и реформ. Средства будут направлены на строительство двух больниц для инфицированных пневмонией, а также на закупку специального медицинского оборудования.

Согласно опубликованным данным, количество заболевших коронавирусом в КНР превысило 2,7 тыс. человек, погибли 80 жителей. Большинство случаев заражения (1423, 76 погибших) приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун (юг), Хэнань (центр) и Чжэцзян (восток). В Пекине выявлено 68 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, по обновленной статистике, уже 21 человек, из них один умер.