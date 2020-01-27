https://news.day.az/world/1197502.html Вертолетом погибшего Коби Брайанта управлял армянин Ара Зобаян

Вертолетом погибшего Коби Брайанта управлял армянин Ара Зобаян

В мире, 27 января 2020 15:04 866

При крушении личного вертолета Коби Брайанта вместе с ним погибли пилот Ара Зобаян, юная баскетболистка Пэйтон Честер и ее мать Сара, передает Day.Az со ссылкой на издание Heavy.

Пэйтон играла в одной команде с 13-летней дочерью Брайанта Джианной Марией, которая также находилась на борту. В числе погибших - бейсбольный тренер Джон Альтобелли, его жена Кери и дочь Алисса. Кристина Мозер - ассистент наставника баскетболисток - также была в разбившемся вертолете.

Вертолет, принадлежавший Брайанту, потерпел крушение вечером 26 января. Все девять пассажиров погибли. По описанию очевидца, перед падением вертолет летел очень низко и издавал "неправильные" звуки. Как пишет The Mirror, он кружил около 15 минут, после чего врезался в склон горы в Калабасасе, примерно в 30 километрах от центра Лос-Анджелеса. Вертолет Брайанта направлялся из округа Ориндж (Калифорния) в город Таузанд-Окс.

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