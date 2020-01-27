https://news.day.az/world/1197533.html В Анкаре произошло землетрясение

В Анкаре произошло землетрясение

В мире, 27 января 2020 16:19 1 183

Сегодня в 13:51 по местному времени в Анкаре произошло землетрясение силой 3,9 баллов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на обсерваторию Кандили, передает Day.Az.

Сообщается, что землетрясение произошло в зоне Акйюрд на глубине 5 километров.

Напомним, что 24 января в районе Сивриджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение силой 6,8 баллов. В результате землетрясения число погибших достигло 40 человек.

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