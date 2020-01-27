В Турции вновь произошло землетрясение

В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 19:12 по местному времени в районе Сивридже.

Очаг землетрясения залегал на глубине около 12 километров.

Отметим, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погибли не менее 20 человек, пострадали около 1500 человек.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.