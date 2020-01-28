Правительство Японии ужесточает меры из-за коронавируса

Правительство Японии на своем заседании во вторник приняло решение об ужесточении мер в связи с коронавирусом нового типа, в том числе законодательно разрешающим принудительную госпитализацию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Если будут выявлены случаи заражения внутри страны, в соответствии с законом об инфекционных заболеваниях правительство сможет применить положения об "отдельных инфекционных заболеваниях" и "о карантине в связи с инфекционными заболеваниями". Первое позволяет главам префектур рекомендовать госпитализацию в инфекционные больницы, а в случае уклонения - провести принудительную госпитализацию. Согласно второму положению вводятся выборочные медицинские осмотры и анализы, а в случае уклонения вводится система штрафов.

Указ начинает действовать с 7 февраля.