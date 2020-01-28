https://news.day.az/world/1197677.html В Китае сообщили, что лечение от коронавируса занимает одну-две недели

В Китае сообщили, что лечение от коронавируса занимает одну-две недели

В мире, 28 января 2020 10:02 140

Около недели требуется для лечения заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронвируса, в более тяжелых случаях - две недели, поэтому количество выписанных из больниц увеличится, заявил во вторник член экспертной группы государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Синван, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В настоящее время пациенты с легкими симптомами восстанавливаются примерно за неделю, с более серьезными - нужно примерно две недели, возможно даже больше, поэтому есть уверенность в том, что со временем количество пациентов, выписанных из больниц, возрастет", - заявил на брифинге Ли Синван.
 
Он пояснил, что для того, чтобы больного выписали, у него должны в целом пройти клинические симптомы болезни, нормализоваться температура тела, а анализ на вирусную нуклеиновую кислоту - дважды показать отрицательный результат.
 
По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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