Соответствующий документ был внесен на рассмотрение иранского парламента в ходе сессии вторника, 28 января.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф ранее в январе, по данным ряда иранских СМИ, допустил вероятность выхода Ирана из ДНЯО в случае, если европейские страны будут добиваться вынесения в Совет безопасности ООН вопроса о нарушении ядерной сделки со стороны Ирана, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Данное заявление прозвучало после того, как в середине января 2020 г. Великобритания, Германия и Франция официально обвинили Иран в нарушении условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), объявив при этом о запуске механизма разрешения споров в рамках данной сделки. Как предупредил глава иранского МИД, страны, обвинившие Иран в нарушении условий СВПД, могут в дальнейшем попытаться вынести данный вопрос на обсуждение в Совбезе ООН.