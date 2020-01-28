В парламент Ирана внесен законопроект о выходе из ДНЯО
Соответствующий документ был внесен на рассмотрение иранского парламента в ходе сессии вторника, 28 января.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф ранее в январе, по данным ряда иранских СМИ, допустил вероятность выхода Ирана из ДНЯО в случае, если европейские страны будут добиваться вынесения в Совет безопасности ООН вопроса о нарушении ядерной сделки со стороны Ирана, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Данное заявление прозвучало после того, как в середине января 2020 г. Великобритания, Германия и Франция официально обвинили Иран в нарушении условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), объявив при этом о запуске механизма разрешения споров в рамках данной сделки. Как предупредил глава иранского МИД, страны, обвинившие Иран в нарушении условий СВПД, могут в дальнейшем попытаться вынести данный вопрос на обсуждение в Совбезе ООН.
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