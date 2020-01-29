Проведенные в лаборатории пражского института здравоохранения тесты исключили подозрения на коронавирус у 20 человек, которые были госпитализированы за последние пять дней в больницах различных городов Чехии с предположением на этот диагноз, сообщила пресс-служба Гигиенической станции Праги, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"По данным на вторую половину дня четверга в лаборатории были проведены тесты с подозрениями на наличие коронавируса у 20 человек, все они негативные. В настоящее время ожидаются результаты тестов еще четверых человек", - говорится в сообщении.