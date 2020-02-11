Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что вспышка коронавируса может привести к "перебоям" в экономике КНР и мировой экономике, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Некоторые неопределенность относительно торговли недавно снизилась, но риски для прогноза (роста) сохраняются. В частности, мы внимательно отслеживаем появление коронавируса, который может привести к перебоям в Китае, которые повлияют и на всю глобальную экономику", - заявил Пауэлл в письменных показаниях конгрессу.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни ‒ коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, зарегистрировано 43 101 случаев заболевания коронавирусом, 1 017 случаев смерти от него.

