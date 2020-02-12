Чтобы победить зловредный коронавирус, китайские власти ввели гораздо больший, чем предусмотрен нормативами карантин. Это приносит свои плоды, но есть и обратная сторона: миллионы китайцев вынуждены сидеть по домам, чтобы не разносить заразу и не рисковать подхватить ее. Это не создает глобальных проблем из-за великолепной логистики страны, всем все доставляют на дом. Но вот пейзажи враз опустевших городов производят апокалиптическое впечатление.

Компания Apple закрыла все свои 42 розничных магазина, на две недели закрыло свои двери крупнейшее в мире казино в Макао. Прекратила работу половина кофеен сети Starbucks, приостановлены авиарейсы. Опустело метро, так как многие компании рекомендуют сотрудникам работать удаленно. Вот как изменились оживленные места Китая в 2020 году.

Магазин Apple в Шанхае 29 января 2019

Он же 5 февраля 2020 года

Казино Grand Lisboa в Макао 28 сентября 2019 года

И 5 февраля 2020 года

Starbucks в Шанхае 24 февраля 2018 года

7 февраля 2020 года

Международный аэропорт Гонконга 10 марта 2017 года

6 февраля 2020 года

Пекинское метро 25 апреля 2018 года

Вагон в час пик на станции Дондан в пекинском метро 6 февраля 2020 года.

Супермаркет в Гонконге 17 августа 2017 года

Пустые полки 6 февраля 2020 года

Торговый центр в Гонконге 9 августа 2015 года

6 февраля 2020 года

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