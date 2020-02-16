В турецкой провинции Тунджели произошло землетрясение магнитудой 3,6, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что инцидент произошел в 00:53 по местному времени. Эпицентр подземных толчков располагался в районе Пюлюмюр.

Очаг землетрясения залегал на глубине 6,99 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.