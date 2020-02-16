https://news.day.az/world/1203492.html Южная Корея подтвердила 29-й случай заражения коронавирусом

Южная Корея подтвердила 29-й случай заражения коронавирусом

В мире, 16 февраля 2020 09:15 313

Южная Корея подтвердила 29-й случай заражения коронавирусом COVID-2019, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Республики Корея, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Новым 29-м зараженным стал 38-летний гражданин Южной Кореи, который заявил, что не имеет истории поездок за границу. Его анализ показал наличие вируса, сейчас он находится на карантине в Медицинском центре университета Коре. Дополнительной информации не приводится.

Выздоровели и выписаны уже девять человек. Таким образом, на лечении все еще находятся 20 человек. Еще 577 проходят проверку.

Ранее в субботу отпустили из карантина первых 366 южнокорейцев, эвакуированных из Уханя, которые находились в местах временного проживания в городах Асан и Чинчхон. Перед этим всех их снова проверили на наличие коронавируса, а затем устроили проводы. Вторую часть граждан должны отпустить в воскресенье утром.

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