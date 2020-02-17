Российско-турецкие переговоры в Москве по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе продолжатся во вторник, говорится в сообщении представителя МИД Турецкой Республики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Первый этап переговоров состоялся на прошлой неделе в Анкаре на фоне эскалации напряженности на северо-западе Сирии. В состав межведомственной российской делегации вошли спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, а также представители Минобороны. Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замминистра иностранных дел Седат Онал. В понедельник в Москве начался второй этап переговоров.

"На переговорах в Москве наша делегация подчеркнула необходимость немедленного снижения напряженности в регионе и предотвращения еще большего ухудшения гуманитарной ситуации. Были обсуждены меры, которые могут быть приняты с целью предотвращения нарушений (прекращения огня - ред.). Также было отмечено, что нужно действовать в рамках соглашения по Идлибу в Сочи. Завтра утром переговоры продолжатся", - говорится в сообщении.