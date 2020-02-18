Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой провинции Маниса.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Кыркагач. Очаг залегал на глубине семи километров.

Европейско-средиземноморский метеорологический центр (EMSC) в свою очередь отмечает, что магнитуда землетрясения составила 4,9.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.