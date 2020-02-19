Великобритания запустит новую систему оценки профессиональных качеств иммигрантов в баллах для повышения уровня иностранной рабочей силы в стране. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы положим конец свободному передвижению мигрантов, восстановим контроль над нашими границами... путем введения в Великобритании новой иммиграционной системы, основанной на баллах", - заявила министр внутренних дел Прити Пател. Она добавила, что такая инициатива позволит "привлечь самых ярких и лучших работников со всего мира, стимулировать экономический рост... и в полной мере реализовать потенциал страны".

Новая система начнет действовать 1 января 2021 года. Кандидатам будут начисляться баллы в зависимости от соответствия ряду критериев: оценивать предстоит навыки и квалификацию, уровень владения английским языком и тому подобное. Кроме того, для получения рабочей визы необходимо будет наличие предложения о трудоустройстве. Отмечается, что нововведение обеспечит одинаковый подход к гражданам Евросоюза и жителям стран, не входящих в него.

Подобная реформа призвана упростить доступ в страну высококвалифицированной рабочей силы при одновременном снижении общего притока мигрантов. Согласно оценкам, в настоящее время около 70% приехавших из государств ЕС на территории Соединенного Королевства не отвечают требованиям, которые будут предъявляться к высококвалифицированным профессионалам после вступления новой системы в силу.