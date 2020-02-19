Покушение на министра обороны международно признанного правительства Йемена Мухаммеда Али аль-Макдаши предпринята в среду на востоке страны, в результате подрыва его автомобиля на мине чиновник не пострадал. Об этом сообщил в социальной сети Twitter советник министра информации Йемена Мухтар ар-Рахби, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Министр обороны Йемена спасся во время покушения в результате подрыва на мине его автомобиля в ходе поездки на восточный фронт. Есть убитые и раненые среди его сопровождения", - отметил ар-Рахби.

Как сообщил телеканал "Аль-Джазира", покушение произошло к западу от провинции Маариб, его жертвами стали четыре сопровождающих.