На прошлой неделе было объявлено о переносе Гран-при Китая на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса. В руководстве Формулы 1 ищут альтернативную дату для проведения гонки и, судя по всему, она найдена.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, фактически единственный вариант проведения гонки в Шанхае - уик-энд 21-22 ноября, между Гран-при Бразилии и Гран-при Абу-Даби.

Для того, чтобы Гран-при Китая состоялся в ноябре, необходимо согласие всех десяти команд, что кажется маловероятным, поскольку с точки зрения логистики проведение трех гонок подряд в разных частях света - Южной Америке, Азии и на Ближнем Востоке - очень непростая задача.

В истории Формулы 1 всего однажды проводились строенные гонки - во Франции, Австрии и Великобритании в 2018 году, но все они были в Европе. Сделано это было для того, чтобы освободить уик-энд в середине июля, на который выпадал московский финал чемпионата мира по футболу.