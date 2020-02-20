Временное ограничение на въезд в Россию граждан КНР, направляющихся для осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях, вступает в силу с 20 февраля. Также с 20 февраля вводится ограничение на прием документов для разрешения на въезд в страну из-за вспышки коронавируса в Китае, передает ТАСС.

Как пояснила вице-премьер России Татьяна Голикова, решение о введении ограничения принято из-за роста числа въезжающих в Россию из Китая и последующей нагрузкой на медицинских работников, обеспечивающих их карантин. Она отметила, что сейчас также фиксируется сезонная эпидемия гриппа, в связи с чем загружены медорганизации.

Регулярное авиасообщение из регионов России в города КНР было закрыто 1 февраля из-за вспышки нового коронавируса. Сейчас все китайские рейсы "Аэрофлота" и еще четырех китайских авиакомпаний выполняются только из терминала D Шереметьево. На этой неделе "Аэрофлот" сообщил, что из-за снижения спроса на рейсы в Китай сократит полетную программу в эту страну.

До 1 марта также закрыто и железнодорожное пассажирское сообщение между странами, грузовое осуществляется в штатном режиме.

В настоящее время Ассоциация туроператоров России (АТОР) готовит обращения в органы власти с просьбой рассмотреть возможность компенсации потерь российских туроператоров из-за ситуации с коронавирусом в Китае. По оценке АТОР, потери российского турбизнеса от приостановки турпотока из Китая в феврале-марте могут составить около 3 млрд руб.

По данным Погранслужбы ФСБ России, в 2019 году Россию посетили более 2 млн граждан КНР, почти 930 тыс. из них приехали в Россию в третьем квартале, в первом квартале их количество было в 2,5 раза меньше. Почти 1,5 млн китайцев побывали в России в качестве туристов, с деловыми целями РФ посетили почти 322 тыс., с частными - около 105 тыс., работу как цель приезда заявили свыше 93 тыс. граждан КНР, на учебу приехали более 51 тыс. китайцев. Согласно данным Погранслужбы, за последние десять лет число граждан Китая, приезжающих в Россию, выросло более чем в два раза, в 2010 году в России побывали всего лишь более 700 тыс. граждан КНР.