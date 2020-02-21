В США в штате Индиана автоцистерна с топливом перевернулась на автомобильной развязке и взорвалась. Водителю цистерны удалось выжить; очевидцы успели вытащить его из кабины. Топливо разлилось по шоссе, начался пожар. Трассу пришлось закрыть, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.