https://news.day.az/world/1205163.html Бензовоз с реактивным топливом взорвался в США - ВИДЕО
Бензовоз с реактивным топливом взорвался в США - ВИДЕО
В США в штате Индиана автоцистерна с топливом перевернулась на автомобильной развязке и взорвалась. Водителю цистерны удалось выжить; очевидцы успели вытащить его из кабины. Топливо разлилось по шоссе, начался пожар. Трассу пришлось закрыть, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
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