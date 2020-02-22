Мощная лавина сошла с горы Мусса-Ачитара в районе поляны Русской в Домбае Республики Карачаево-Черкесии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Лыжники, ставшие свидетелями природного явления, запечатлели происходящее на видео, после чего опубликовали ролик в социальных сетях.

На кадрах видны туристы на лыжах в то время, как с горы несется снежный поток.

В итоге лавина прошла в 300 метрах от людей, никто не пострадал.

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