https://news.day.az/world/1205316.html В России лавина сошла на лыжников - ВИДЕО
В России лавина сошла на лыжников - ВИДЕО
Мощная лавина сошла с горы Мусса-Ачитара в районе поляны Русской в Домбае Республики Карачаево-Черкесии, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Лыжники, ставшие свидетелями природного явления, запечатлели происходящее на видео, после чего опубликовали ролик в социальных сетях.
На кадрах видны туристы на лыжах в то время, как с горы несется снежный поток.
В итоге лавина прошла в 300 метрах от людей, никто не пострадал.
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