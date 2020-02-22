Пилот вертолета, на котором разбился легендарный баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант, Ара Зобаян пять лет назад получил выговор за полет в условиях пониженной видимости в воздушное пространство без разрешения, сообщает Associated Press со ссылкой на данные Федерального управления авиации, передает Day.Az.

Зобаяна проконсультировали в Федеральном управлении авиации после нарушения им правил управления, когда он был уличен в пересечении оживленного воздушного пространства близ Лос-Анджелесского международного аэропорта 11 мая 2015 года.

При этом в записях управления не отмечается, были ли тогда на борту у Зобаяна пассажиры.

Далее СМИ приводит детали произошедшего инцидента, во время которого Зобаян был ведущим пилотом чартерной службы Island Express Helicopters.

Вертолет Зобаяна находился близ калифорнийского аэропорта Хоторн и направлялся на север, когда пилот попросил разрешение пересечь воздушное пространство.

В ответ ему сообщили, что погодные условия не соответствуют минимальным условиям правил визуальных полетов (VFR).

Затем пилота спросили, сможет ли он придерживаться правил визуальных полетов, в ответ на что пилот сообщил, что сможет придерживаться "специальных правил визуальных полетов", что означало, что он запрашивает разрешение на полет при менее, чем оптимальных условиях видимости, в чем пилоту было отказано, однако во время этого разговора вертолет уже пересек упомянутое воздушное пространство.

После этого Зобаян связался с соответствующими инстанциями, а также собственной компанией и доложил об инциденте, однако Федеральное управление авиации обвинило его в том, что он не смог должным образом спланировать и пересмотреть текущую погоду в данном районе, что позволило бы пилоту успеть раньше доложить о полете и получить разрешение.

Согласно докладу управления, Зобаян полностью признал свою вину и ответственность и выразил желание предпринять все необходимые шаги для исправления своей ошибки.

В докладе отмечается, что подобных инцидентов с участием Зобаяна более не повторялось. Он прошел соответствующие консультации и охотно сотрудничал с управлением.

Напомним, что Коби Брайант разбился в результате крушения вертолета 26 января 2020 года в Калабасасе, штат Калифорния. С ним погибли также 8 человек, включая его 13-летнюю дочь Джианну, его друзей и профессионального пилота армянского происхождения Ара Зобаяна. Все они летели на баскетбольный матч в Академию Мамбы Брайанта.

Ранее СМИ со ссылкой на свидетелей трагического крушения сообщили, что Ара Зобаян был как никогда близок к тому, чтобы вывести вертолет из опасной зоны. Он сообщил службе контроля за воздушным движением, что поднимается на высоту 1,219 метров, но поднялся на 701 метр, всего на несколько десятков метров ниже, чем требовалось. Однако вместо того, чтобы продолжить набирать высоту, вертолет начал стремительное падение. Он врезался в холм со скоростью 290 км/ч и понижался со скоростью 1,219 м/с.

Крушение произошло в условиях высокой облачности, и эксперты заявили, что в результате обновления расследования Национального совета по безопасности транспорта удалось установить, что Зобаян был дезориентирован и потерпел крушение при попытке подняться до безоблачного участка неба.