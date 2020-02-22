Восемь рабочих погибли и девять ранены при оползне на мраморной шахте в пакистанском округе Бунер. Об этом сообщает телеканал Samaa, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным источников, мраморная шахта, где произошло обрушение, была уже давно закрыта. Когда произошел несчастный случай, рабочие с других мраморных шахт собрались возле этой шахты на обед. Причины обрушения породы пока не известны.

"Незамедлительно были вызваны спасательные команды, и рабочие были извлечены из-под обломков", - сказал офицер полиции Сохайла Халид.

По различным данным, под обломками остаются от 8 до 30 рабочих.

В настоящее время ведутся спасательные работы по спасению оказавшихся под завалами, сообщили представители администрации района. В Бунере нет службы спасения, и спасательные команды были вызваны из округа Сват.

Местные жители потребовали от правительства провинции помощи в спасательных работах, поскольку они столкнулись с трудностями из-за отсутствия оборудования и техники.

По данным источников пакистанской газеты TNN, число погибших может возрасти, поскольку некоторые раненые находятся в критическом состоянии.