Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения, в субботу достигло 1402 человек, следует из данных ежедневного отчета организации.

По данным ВОЗ на 10.00 субботы (13.00 баку), число подтвержденных случаев в мире (за пределами КНР) за сутки увеличилось на 202.

Всего случаи заражения за пределами КНР были зафиксированы в 28 странах, при этом вирус за последние 24 часа распространился еще на две страны - Ливан и Израиль. Общее число летальных случаев - 11, ещё три человека скончались за сутки от COVID-19.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 76 тысяч человек, скончались 2345, излечились свыше 20 тысяч.