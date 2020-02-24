Фабрика китайской компании Xingshi Equipments в провинции Гуандун на юге Китая обеспечила производство 1,2 млн медицинских масок в сутки на фоне быстро растущего внутреннего спроса из-за вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, автоматизированную линию, на которой прежде выпускали подгузники и медицинские салфетки, в соответствии с распоряжением администрации города Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун) смогли в кратчайшие сроки переориентировать на массовое производство этой востребованной продукции. На сборку и оптимизацию работы нового оборудования у специалистов ушла одна неделя.

Как проинформировали местные власти, до конца марта фабрика дополнительно запустит еще 12 вспомогательных производственных линий. Кроме Xingshi Equipments к изготовлению масок в Гуанчжоу планируют приступить порядка 20 компаний, получивших специальное разрешение властей.