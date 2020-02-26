Сингапурские медики впервые в мире начали использовать серологический метод исследования, который основывается на изучении антител и позволяет более точно определить носителя нового коронавируса, даже если у человека симптомы заболевания проявляются очень слабо или вовсе отсутствуют. Об этом рассказал в среду корреспонденту ТАСС представитель департамента инфекционных заболеваний министерства здравоохранения страны, передает Day.Az.

Сейчас, в основном, диагноз ставится на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для этого из физиологических жидкостей извлекают одноцепочечную РНК, моделируют на ее основе двуцепочечную ДНК и используют получившуюся модель для размножения фрагментов генома вируса с помощью фермента-полимеразы.

Однако ученые из сингапурской медицинской школы Национального университета Сингапура считают, что "у подобного метода есть несколько недостатков". Главное, по их мнению, "заключается в том, что он работает только тогда, когда у человека отчетливо проявляются соответствующие симптомы, клинические исследования также не покажут результата, если человек уже переболел".

Как отметил представитель Минздрава, "серологический метод исследования, которые начали использовать врачи в Сингапуре, основан на изучении антител, которые вырабатываются у человека при появлении данного вируса. При этом данные антитела могут присутствовать в крови человека несколько лет". "Местные ученые в течение недели после появления в Сингапуре первого инфицированного коронавирусом успешно культивировали вирус 2019-nCoV, выявив антитела, которые образуются у человека", - рассказали в ведомстве. Этот метод, отметили в Минздраве, "также помогает устанавливать цепочку инфицированных и обнаружить первичный источник распространения вируса".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в трех десятках стран, включая Россию.