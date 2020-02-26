https://news.day.az/world/1206545.html В Иране от коронавируса скончались еще 4 человека
В Иране от коронавируса скончались еще 4 человека
До настоящего времени в Иране коронавирусом (COVID-19) заразились 139 человек.
Об этом сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, за прошлые сутки зафиксировано 44 случая заражения коронавирусом.
Джаханпур отметил, что из-за заражения данным вирусом в Иране уже скончались 19 человек, включая четверых минувшие сутки.
Напомним, что еще вчера число зараженных составляло 95 человек.
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