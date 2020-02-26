"Группа врачей дежурит на границе круглосуточно. Оборудован медицинский отдел. В случае выявления каких-либо предварительных симптомов у граждан, их приглашаем туда, проверяем более тщательно. Если возникнет необходимость, дежурная карета скорой помощи доставит лиц с подозрением на заболевание в отделение государственной больницы в Дамаске, где есть все необходимое для карантина и ведения заболевших. Однако на сегодняшний день ни одного случая заболевания не выявлено среди прибывающих через ливано-сирийскую границу", - рассказали РИА Новости сотрудники мобильного медицинского пункта на сирийско-ливанской границе.