Сирия установила медицинский контроль на границах из-за коронавируса
Сирийские власти установили медицинский контроль на пограничных пропускных пунктах для всех въезжающих в страну граждан в связи с распространением коронавируса в странах региона, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В пятницу ливанские власти заявили о появлении первого случая заражения коронавирусом в республике. Гражданка Ливана, у которой было выявлено заболевание, прибыла авиарейсом из Ирана. Случаи заболевания также зафиксированы в шести арабских странах, включая ОАЭ, Кувейт и Бахрейн. Представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил в среду, что число заразившихся коронавирусом в стране достигло 139, из них со смертельным исходом - 19.
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